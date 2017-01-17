Vali Vasip Şahin'den 'Reina saldırganı' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina saldırganın bilgilerini ve yakalanma detaylarını anlattı.

Yaşam - 17 Ocak 2017 10:37
Vali Vasip Şahin'den 'Reina saldırganı' açıklaması
İşte Vasip Şahin'în o açıklamaları;

"Saldırgan Abdulkadir Masharipov 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan'da eğitim almış. 4 biliyor."

"Türkiye'ye 2016 ocak ayında giriş yaptı. Konya, Hatay ve İzmir istihbaratından destek alındı."

"Ocak ayında doğu sınırlarından illegal olarak giriş yaptı"

"İstanbul'da ilk önce Başakşehir'de ev kiraladı. Olay günü Zeytinburnu'ndan gelip hain saldırıyı gerçekleştirdi."

"152 noktada 50 kişi göz altına alındı."

"Terörist yakalandığında çocukları yanında değildi. Teröristin yakalandığı evde ayrıca 1 Iraklı erkek 3 bayan Afrikalı gözaltına alındı. "

"Terörist suçunu kabul etti ve parmak izi de uyuştu."

"Bulundukları evde herhangi bir silah bulundu."

"Saldırıyı DEAŞ adına yapıldığı net"

Vali Vasip Şahin tüm emniyet birimlerine de ayrıca teşekkür etti.
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