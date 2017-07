Vampirle Görüşme’nin dizi uyarlamasında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!

Dizi - 20 Temmuz 2017 20:00

90’lı yılların unutulmaz filmlerinden ‘Vampirle Görüşme’nin dizi versiyonu çekilecek. Dizi uyarlamasında, Tom Cruise’un canlandırdığı Lestat rolü için yazarın seçtiği isim Kıvanç Tatlıtuğ oldu.Brad Pitt ve Tom Cruise’un başrollerde yer aldığı, 1994 yapımı ‘Vampirle Görüşme’ filminin dizi versiyonu geliyor. Filmde Tom Cruise’un hayat verdiği Lestat de Lioncourt karakterini merkeze alan bir hikayenin konu edileceği dizinin başrol oyuncusu olarak Kıvanç Tatlıtuğ’un adı geçiyor. Filmin uyarlandığı kitabın yazarı Anne Rice, Facebook’ta açtığı ‘The Vampire Chronicles’ adlı sayfada, yeni çekilecek diziden ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan bahsediliyor.‘Vampirle Görüşme’ sonrası The Vampire Chronicles adıyla 11 devam kitabı yazan Anne Rice, yeni dizinin bu seriye bağlı kalarak ve aynı isimle yayınlanacağını duyurdu.Yazar Anne Rice, dizinin ‘Lestat’ında aradığı özellikleri ve Kıvanç Tatlıtuğ’u anlattığı Facebook paylaşımında şunları yazdı:“Merhaba, ben Anne. Rol dağıtımı hakkında konuşmak istiyorum, çünkü ne zaman bu konu açılsa okuyucuların Lestat hakkında ne düşündüğünü öğrenme fırsatım oluyor.”“Bence Lestat oldukça güçlü ve insanken bile 50 kilo ağırlığındaki bir kurdu karlı bir dağda taşıyabilecek, kuvvetli bir karakter. Büyük dudakları, masmavi gözleri ve keskin çenesiyle Lestat hem çok yakışıklı hem de uzun boylu. Kişiliğinde biraz fesatlık var ama aynı zamanda çok atletik ve zarif. Aksanı olan bir aktör tarafından oynanması gerektiğinden emin değilim, ama eğer öyleyse, aksanın Fransızca veya benzeri bir vurguya sahip olması gerektiğini düşünüyorum.”“Bu videoda (Tatlıtuğ'un Kelebeğin Rüyası filmi hakkında verdiği İngilizce röportajdan söz ediyor) beni büyüleyen şey, Kıvanç'ın Türk aksanının kulağıma Fransızca gibi geliyor olması. Benim için Lestat'ın tavırları ve sesi önemli. Onu canlandıran aktörün şarkıcı olması gerekmiyor, fakat Kıvanç'ın şarkı da söyleyebilmesi ilginç.”“Oyunculuk tecrübesine gelince, Kıvanç'ın IMDB’de uzun bir beğeni listesi var, ancak şimdiye kadarki bütün rolleri Türkçe olmuş. Aktörün yaşı benim için önemli. Lestat vampirleştirildiğinde yirmi yaşındaydı. Bu yüzden onu canlandıracak aktörün gerçek yaşı daha büyük olsa da, 20’li yaşlarda görünmesi gerektiğini düşünüyorum.(Not: Günümüzde erkekler 30’lu yaşlara kadar hala ergenlikte olarak kabul edilir ve fiziksel olarak değişmeye devam ederler).”“Lütfen konuyla ilgili tartışmaktan çekinmeyin; diğer oyuncuların resimlerini sayfada paylaşabilirsiniz, karakteri nasıl bulduğunuz hakkında yorumlar yapabilirsiniz. Bir oyuncuyu Lestat rolüne önerecek olursanız resmini paylaşmaktan ve neden bu kişiyi role uygun gördüğünüzü yazmaktan çekinmeyin.”“Rol dağıtımı için bir yıldan fazla bir süre var. Dediğim gibi, bu çok eğlenceli bir süreç ancak rol dağıtımı yaklaştıkça eğlencesi azalacak. Bence Lestat bu serinin demirbaşı. Her şey ona ve onun doğru kişi tarafından canlandırılmasına bağlı. Dediğim gibi, umarım konuyla ilgili paylaşımlar yaparsınız. Ve bunu bilin ki tüm yorumlarınızı okuyorum. Her biri için minnettarım. Okunmadığınızı sanmayın. Söylemek istediğiniz her şeyi dinlemek için sabırsızlanıyorum.”Yazarın açıklamasına gelen yorumlar arasında farklı görüşler ve farklı öneriler yer alsa da Kıvanç Tatlıtuğ’u destekleyen yabancı izleyicilerin yorumları dikkat çekti.Kaynak: ntv.com.tr