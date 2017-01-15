Van der Wiel Portekiz'e gidiyor!

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Gregory van der Wiel, Portekiz'in dünyaca ünlü kulüplerinden Sporting Lizbon'a kiralanıyor.

Spor - 15 Ocak 2017 16:03
Van der Wiel Portekiz'e gidiyor!
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'i Sporting Lizbon'a kiralıyor.

A Bola gazetesinin iddiasına göre sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.

Gregory van der Wiel'in sezon sonuna kadar alacağı 1.5 milyon Euro'luk maaşta pürüz var.

Türkiye'de gelir vergisi oranı yüzde 15. Portekiz'de ise bu oran yüzde 45 olduğu için Van der Wiel'in Sporting'e maliyeti artıyor.

Ücrette anlaşma sağlanırsa Gregory van der Wiel, Sporting'e imza atacak.

Kaynak:aksam.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Van der Wiel, Portekiz,

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Trabzon'dan süper başlangıç!
  • Türkiye Güzeli transferi açıkladı!
  • Darüşşafaka üçlük şov yaptı
  • Lig TV'den ücretsiz yayın müjdesi!
  • İpek Soylu'dan erken veda
  • Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş'ta!
  • Ahmet Çalık Galatasaray'da
  • 17. hafta programı ve hakemleri!
  • Olcay Şahan Trabzonspor'da
  • Dünya Kupası için flaş karar

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı
  • Hande Erçel'e cephe aldılar!
  • Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
  • Özcan Deniz ve Aslı Enver'in soğukla savaşı!
  • Burçin Terzioğlu'na şok! Evini su bastı!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!
  • İlker Kaleli soluğu hastanede aldı
FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı

EN POPÜLER HABERLER

  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Kendall Jenner'ın güneş keyfi
  • O Hayat Benim'de Efsun'dan şok!
  • Şeyma Subaşı'nın kolu olay oldu!
  • Hayırlı evlat Aleyna Tilki!
  • Boşanma davasında flaş gelişme!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 'Kartal Yuvası'
  • Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül evlendi
Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak