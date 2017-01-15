Van der Wiel Portekiz'e gidiyor!

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Gregory van der Wiel, Portekiz'in dünyaca ünlü kulüplerinden Sporting Lizbon'a kiralanıyor.

Spor - 15 Ocak 2017 16:03

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'i Sporting Lizbon'a kiralıyor.



A Bola gazetesinin iddiasına göre sarı lacivertliler, Portekiz kulübünün satın alma opsiyonlu 800 bin Euro'luk teklifini kabul etti.



Gregory van der Wiel'in sezon sonuna kadar alacağı 1.5 milyon Euro'luk maaşta pürüz var.



Türkiye'de gelir vergisi oranı yüzde 15. Portekiz'de ise bu oran yüzde 45 olduğu için Van der Wiel'in Sporting'e maliyeti artıyor.



Ücrette anlaşma sağlanırsa Gregory van der Wiel, Sporting'e imza atacak.



Kaynak:aksam.com.tr

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