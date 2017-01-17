'Vatanım Sensin' ekibi 18 yaş partisinde buluştu!

Magazin - 17 Ocak 2017 09:45

Kendisine yapılan sürprizden habersiz Beyoğlu'nda bir mekana giden Miray Daner karşında 'Vatanım Sensin' ekibini görünce şaşkına döndü. Dizide anne ve babasını canlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ile kamera karşısına geçen Miray Daner "İlk işim ehliyet almak deyince tüm ekibi güldürdü.İşte gecceden görüntüler...