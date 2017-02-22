Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştıkları Vatanım Sensin dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi.
Dizinin yayınlanmasına bir gün kala hala yeni bölüm fragmanının seyirciyle buluşmaması farklı yorumlara neden olmuştu. Bazı dedikodulara göre dizi bitecek bazı dedikodulara göre ise de perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçları sebebiyle dizi ekranlarda olmayacaktı.
Dizinin yayınlanmamasının gerçek sebebi ise ortaya çıktı. 'Vatanım Sensin' dizisi çekimleri yetişmediği için bu hafta yayınlanmayacak.
Vatanım Sensin neden yayınlanmayacak?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak.Dizi - 22 Şubat 2017 16:23
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