'Vatanım Sensin' setinde aşk!

"Dizi setinde başlayan aşklara" bir yenisi de 'Vatanım Sensin' setinden geldi.

Dedikodu - 23 Ocak 2017 12:00
'Vatanım Sensin' setinde aşk!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisinde Hilal karakteri Miray Daner ve dizinin Ali Kemal'i Kubilay Aka'nın aşk iddiaları ortaya atıldı.



Dizinin yapımcısının da kulağına giden bu aşk şimdilik saklanmaya çalışılsa da Miray Daner ve Kubilay Aka önceki gecce yapılan doğum gününe de birer dakika arayla girerek ilk açıklarını verdi.

Çift magazin basınından kaçmak için sık sık Anadolu yakasında bir araya geldiği de iddialar arasında yerini aldı.



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