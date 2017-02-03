'Vatanım Sensin' yine zirvede!

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” dün akşam yayınlanan bölümü ile zirveye adını tekrar yazdırdı.

Dizi - 03 Şubat 2017 10:23
'Vatanım Sensin' yine zirvede!
Dizi; Tüm Kişiler'de 6,38 reyting ve 14,65 izlenme payı, AB’de 9,97 reyting ve 25,48 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 8,69 reyting ve 20,64 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.

Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin, #BenimVatanım hashtag’i ile hem Türkiye hem de worldwide gündeminde TT oldu.

Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü oyuncu seti terk etti
  • “Mesut Yar Sunar” başlıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Vatanım Sensin'e sürpriz oyuncu!
  • 'Cesur ve Güzel'de işler karışıyor!
  • Kara Sevda'da 'Deniz' savaşı
  • 'Hangimiz Sevmedik'te Tarık şokta!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha
Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Serdar Ortaç çocuk sorusuna bakın ne cevap verdi?
  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
  • Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Ünlüler bugün neler paylaştı?