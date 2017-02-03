'Vatanım Sensin' yine zirvede!
Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” dün akşam yayınlanan bölümü ile zirveye adını tekrar yazdırdı.
Dizi - 03 Şubat 2017 10:23
Dizi; Tüm Kişiler'de 6,38 reyting ve 14,65 izlenme payı, AB’de 9,97 reyting ve 25,48 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 8,69 reyting ve 20,64 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.
Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..
Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin, #BenimVatanım hashtag’i ile hem Türkiye hem de worldwide gündeminde TT oldu.
Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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Vatanım Sensin, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka