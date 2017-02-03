'Vatanım Sensin' yine zirvede!

Dizi - 03 Şubat 2017 10:23

Dizi; Tüm Kişiler'de 6,38 reyting ve 14,65 izlenme payı, AB’de 9,97 reyting ve 25,48 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 8,69 reyting ve 20,64 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin, #BenimVatanım hashtag’i ile hem Türkiye hem de worldwide gündeminde TT oldu.Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!