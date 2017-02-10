'Vatanım Sensin' zirvede!

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” dün akşam yayınlanan bölümü ile zirveye adını tekrar yazdırdı.

Dizi - 10 Şubat 2017 10:52
'Vatanım Sensin' zirvede!
Dizi; Tüm Kişiler'de 6,56 reyting ve 15,04 izlenme payı, AB’de 10,35 reyting ve 24,96 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 9,37 reyting ve 21,04 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.

Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin,
#VatanımSensin hashtag’i ile Türkiye gündeminde TT oldu.

Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!


Vatanım Sensin'de Bayrak Sahnesi

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