'Vatanım Sensin' zirvede!

Dizi - 10 Şubat 2017 10:52

Dizi; Tüm Kişiler'de 6,56 reyting ve 15,04 izlenme payı, AB’de 10,35 reyting ve 24,96 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 9,37 reyting ve 21,04 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin,#VatanımSensin hashtag’i ile Türkiye gündeminde TT oldu.Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!