"Vatanım Sensin" zirvede!

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan’ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi önemli isimlerin yer aldığı yeni dizisi “Vatanım Sensin” Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümü ile zirveye adını yazdırdı.

Dizi - 17 Şubat 2017 11:56
“Vatanım Sensin” AB’de 9.21 reyting yüzde 21.94 izlenme payı alırken, ABC1’de ise 9.04 reyting yüzde 19.71 izlenme payı ile rakiplerini yine geride bıraktı.

Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin, #VatanımSensin hashtag’i ile Türkiye gündeminde yaklaşık 9 saat TT’de kalarak zirveye adını yazdırdı.


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