"Vatanım Sensin" zirvede!

Dizi - 17 Şubat 2017 11:56

“Vatanım Sensin” AB’de 9.21 reyting yüzde 21.94 izlenme payı alırken, ABC1’de ise 9.04 reyting yüzde 19.71 izlenme payı ile rakiplerini yine geride bıraktı.Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin, #VatanımSensin hashtag’i ile Türkiye gündeminde yaklaşık 9 saat TT’de kalarak zirveye adını yazdırdı.[url=https://www.gecce.com/video-vatanim-sensin-16-bolum-cevdet-esref-pasayi-yunanlilara-teslim-etti][/url]