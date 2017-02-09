Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin bu akşamki bölümüne Bergüzar Korel'in performansı damga vurdu.

Dizi - 09 Şubat 2017 22:22
Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
Vatanım Sensin dizisinde Azize karakterini canlandıran Bergüzar Korel dizinin yeni bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada olay oldu.

Albay Cevdet'in kendisininden boşanması sonrasında sinir krizi geçiren Azize'nin ağlama sahnesi izleyenleri ekrana bağladı.



Bu sahne sonrasında Bergüzar Korel'in oyunculuğu övgü dolu sözler söylenildi. İşte o övgülerden bazıları;

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Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi