'Vatanım Sensin'de Cevdet ölüme sürgün ediliyor!

Kanal D'nin merakla izlenen dizisi 'Vatanım Sensin'in 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi - 15 Şubat 2017 01:15
Vatanım Sensin'in 16. yeni bölümünde;

Cevdet, Yunan Başbakanı'nın talimatı ile öldürülmek üzere sürgüne gönderiliyor. Vasili'nin verdiği bilgi doğrultusunda öldürüleceğini öğrenen Cevdet için zor günler devam ediyor. Cevdet'in sürgün haberini alan ailesinin yüreğine kor düşüyor. Öte yandan Yunan Başbakan Yardımcısı, karşılanışına büyük gölge düşüren Türk Bayraklı protestoyu yapanların izini sürmesi için Leon'u görevlendiriyor. Hilal ve arkadaşları yakalanacaklar mı?

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