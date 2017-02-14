Cevdet, Yunan Başbakanı'nın talimatı ile öldürülmek üzere sürgüne gönderiliyor. Vasili'nin verdiği bilgi doğrultusunda öldürüleceğini öğrenen Cevdet için zor günler devam ediyor. Cevdet'in sürgün haberini alan ailesinin yüreğine kor düşüyor. Öte yandan Yunan Başbakan Yardımcısı, karşılanışına büyük gölge düşüren Türk Bayraklı protestoyu yapanların izini sürmesi için Leon'u görevlendiriyor. Hilal ve arkadaşları yakalanacaklar mı?
'Vatanım Sensin'de Cevdet ölüme sürgün ediliyor!
Kanal D'nin merakla izlenen dizisi 'Vatanım Sensin'in 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Dizi - 15 Şubat 2017 01:15
Vatanım Sensin'in 16. yeni bölümünde;
Cevdet, Yunan Başbakanı'nın talimatı ile öldürülmek üzere sürgüne gönderiliyor. Vasili'nin verdiği bilgi doğrultusunda öldürüleceğini öğrenen Cevdet için zor günler devam ediyor. Cevdet'in sürgün haberini alan ailesinin yüreğine kor düşüyor. Öte yandan Yunan Başbakan Yardımcısı, karşılanışına büyük gölge düşüren Türk Bayraklı protestoyu yapanların izini sürmesi için Leon'u görevlendiriyor. Hilal ve arkadaşları yakalanacaklar mı?
Cevdet, Yunan Başbakanı'nın talimatı ile öldürülmek üzere sürgüne gönderiliyor. Vasili'nin verdiği bilgi doğrultusunda öldürüleceğini öğrenen Cevdet için zor günler devam ediyor. Cevdet'in sürgün haberini alan ailesinin yüreğine kor düşüyor. Öte yandan Yunan Başbakan Yardımcısı, karşılanışına büyük gölge düşüren Türk Bayraklı protestoyu yapanların izini sürmesi için Leon'u görevlendiriyor. Hilal ve arkadaşları yakalanacaklar mı?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
DİZİ HABERLERİ
- Bodrum Masalı bitiyor mu?
- Cesur ve Güzel'de aile olma çabaları
- 'Hangimiz Sevmedik'ten ters köşe final!
- 'Güldür Güldür'ün sezon finali çekildi!
- Sosyal medyada hangi dizi zirvede?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Seçkin Özdemir'in yeni dizisinin çekimleri başladı
- Kara Sevda'da savaşı kim kazanacak?
- Özge Borak babasıyla aynı dizide!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?