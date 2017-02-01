'Vatanım Sensin'e sürpriz oyuncu!

Fatih Artman, Vatanım Sensin'e katıldı.

Dizi - 01 Şubat 2017 21:00
'Vatanım Sensin'e sürpriz oyuncu!
Başrollerinde Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Onur Saylak'ın yer aldığı 'Vatanım Sensin' dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye Fatih Artman da dahil oldu. Artman "Yüzbaşı Yakup" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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