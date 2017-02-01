'Vatanım Sensin'e sürpriz oyuncu!
Fatih Artman, Vatanım Sensin'e katıldı.Dizi - 01 Şubat 2017 21:00
Başrollerinde Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Onur Saylak'ın yer aldığı 'Vatanım Sensin' dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye Fatih Artman da dahil oldu. Artman "Yüzbaşı Yakup" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
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