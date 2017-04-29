Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner'in yaşı dert oldu

Dizi - 29 Nisan 2017 10:00

Kanal D’deki "Vatanım Sensin"in Teğmen Leon’u Boran Kuzum ile Hilal’i Miray Daner’in öpüşme sahnesi olay yarattı.Sosyal medyada yaş tartışması yapıldı, 26 bin twit atıldı. Miray Daner’in 15 Ocak’ta 18 yaşına bastığı ortaya çıkınca tartışma bitti.Miray Daner'in 18. yaş gününde 'Vatanım Sensin' ekibi sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemişti. Beyoğlu'nda bir meyhanede ekip arkadaşları gören Daner, hem büyük şaşkınlık hem de sevinç yaşamıştı.Kaynak: posta.com.tr