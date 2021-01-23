Ve Demet Özdemir konuştu: "Yazıldığı gibi uzun süreli..."

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkından ilk fotoğraf

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a kalp emojisi

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Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin setinden çıkıp evine doğru giderken görüntülendi. Oğuzhan Koç'la yeni bir aşka yelken açan oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara da cevap verdi. Özdemir, “Yazıldığı gibi uzun süreli bir ilişki değil. 2 aydır birlikteyiz. İlişkimiz çok yeni ve her şey yolunda” ifadelerini kullandı.Oğuzhan Koç'un sesini çok sevdiğini anlatan oyuncu, "Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten. Bütün şarkıları çok güzel. En sevdiğim ise en son çıkan şarkısı” diye konuştu.