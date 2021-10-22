Velayet davası sonrası Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım!

Evliliklerini iki yıl önce sonlandıran Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün yeniden hakim karşısındaydı. Çocukları Kuzey'in velayeti için görülen dava karar duruşması 14 Aralık’a ertelendi.Duruşma salonundan ilk olarak Feyza Aktan ile avukatı çıktı. Duruşma salonundan çıkan Özcan Deniz, “Ertelendi. Sonuç çıkmadı” dedi.Mahkemenin son ermesinden bir kaç saat sonra da Özcan Deniz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı oğluyla çekilmiş bir fotoğrafın üzerine şu satırları yazdı:"Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."