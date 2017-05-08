Venedik'ten aile fotoğrafı geldi!

Sosyete - 08 Mayıs 2017 15:15

Orhan-Müzeyyen Keçeli’nin oğlu, Seba İnşaat’ın patronu Nedim Keçeli, 4 yıldır birlikte olduğu Gamze Karaman ile 31 Mart’ta, İstanbul-İstinye’deki evinde evlenmişti. Daha sonra da İtalya-Venedik’teki ‘Belmond Hotel Cipriani’de 140 kişilik bir düğün yapmışlardı. Fakat Gamze Karaman ile Nedim Keçeli'nin düğün fotoğrafında Gamze Karaman'ın ailesinden kimsenin olmaması bir okuyucumuzun dikkatini çekmiş ve konuyu "Gamze'nin kimsesi yok mu?" diyerek bizlere iletmişti.Biz de okuyucumuzun bu sorusunu gündeme getirince Venedik'te balayında bulunan Gamze Karaman'dan fotoğraflar geldi.Gamze Karaman'ın annesi Semra Benli, anneannesi Nevin Benli, eniştesi Emre Nuhoğlu, ablası Özlem Nuhoğlu ve kardeşi Burcu Karaman da düğüne katılan isimler arasında.Gamze Karaman ve eşi Nedim Keçeli, Roma ve Floransa’da kısa bir tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönecekler.