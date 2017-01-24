Venus Williams Avustralya Açık'ta yarı finalde

Venus Williams Avustralya Açık'ta tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Diğer Sporlar - 24 Ocak 2017 10:55
Venus Williams Avustralya Açık'ta yarı finalde
Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0'la geçerek yarı finale çıkan ilk sporcu oldu.

Melbourne kentinde devam eden tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-4, 7-6 (tie-break) 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Williams yarı finalde, ABD'li Coco Vandeweghe ile İspanyol Garbine Muguruza arasında oynanacak çeyrek final maçının galibiyle eşleşecek.

Kaynak: DHA
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