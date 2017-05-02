Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 3. maçında Galatasaray'ı 3 - 0 yenerek, seriyi 3 - 0'a getiren Fenerbahçe şampiyon oldu.

Diğer Sporlar - 02 Mayıs 2017 19:48
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
Sarı-lacivertli takım, serideki ilk iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Fenerbahçe, iki takımın da kontrollü başladığı maçta, rakibinin son anda yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve ilk seti 25-20 üstün bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan Galatasaray, teknik molaları 8-6 ve 16-15 önde geçmesine rağmen, Fenerbahçe Natalia'nın smaçlarıyla üstünlüğü tekrar eline geçirdi ve bu setti de 25-18 kazandı.

Etkili mücadelesini sürdürerek son setten de 25-23 galip ayrılan Fenerbahçe, hem maçı hem de seriyi 3-0 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.
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