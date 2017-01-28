Sinema - 28 Ocak 2017 19:33

Yönetmen Mahsun Kırmızıgül, beşinci filmi "Vezir Parmağı"nın özel gösterimini filmin tüm oyuncu kadrosuyla izledi.Filmde "Hamdullah" karakterini de canlandıran Mahsun Kırmızıgül, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin çok kalabalık bir kadrosu olduğunu belirterek, "Gördüğünüz gibi buraya sığmıyoruz biz. Umarım izleyici de sinemaya sığmaz inşallah. Ben bu filmde emeği geçen bütün oyuncu arkadaşlarıma ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Vezir Parmağı yarından itibaren artık izleyicinin karşısına çıkacak. Ben çok heyecanlıyım. Bu akşam ilk kez hepimiz birlikte izleyeceğiz." dedi.Mahsun Kırmızıgül, bir gala yerine oyunculu gösterim yaptıklarının altını çizerek, "Vezir Parmağı aslında yedi Kocalı Hürmüz, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Şekerpare ve birçok benzeri film gibi, Ertem Eğilmez sinemasına, kaybettiğimiz değerli oyuncular ve yaşayan oyunculara şapka çıkaran bir film oldu. Çok eğlenceli, samimi ve çok güzel bir film." diye konuştu.İkinci bölümün hikayesinin de hazır olduğunu aktaran Mahsun Kırmızıgül, şu bilgileri verdi:"Filmler bir bütündür. Kişilere ait değildir. Bu film hepimizin filmidir. Bir de görmediğiniz, kamera arkasında yaklaşık bin 500 bu filmde çalışan insan var. bugün Türkiye'nin 7 bölgesinde bütün sinema işletmeleri bu filmi bekliyor. Filmimiz, yaklaşık 900 salonda, 12 ayrı ülkede vizyona girecek. Onun için bugün bize destek veren bütün sinema dünyasına ve buradaki tüm oyunculara teşekkür ediyorum."- "Yeşilçam tadında bir film oldu"Gösterime çocuklarıyla gelen Gülben Ergen, heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bu gece ilk defa izleyeceğiz filmi. Bu büyük bir heyecan. (Çekimler için) Kapadokya'da iki aya yakın kaldık." ifadelerini kullandı.Ergen, çekimler sırasında anılar biriktirdiğini dile getirerek, "Artık seyirciyle buluşma zamanıdır. Bizim çok sevdiğimiz ve inandığımız bir iş ama sinema seyircisi karar verecek." dedi.