'Vezir Parmağı' Sandıklı'da da yasaklandı

İlk olarak Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe tarafından, ardından da Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar tarafından belediyeye ait sinema salonlarında yasaklanan Vezir Parmağı filmine bir yasak da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden geldi.

Sinema - 03 Şubat 2017 13:45
'Vezir Parmağı' Sandıklı'da da yasaklandı
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' adlı filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki tek sinema salonunun Belediye Düğün Salonu'ndaki işletmesi belediyeye ait salon olduğunu söyledi. Başkan Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Vezir Parmağı' filminin, milli ve manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Başkan Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan 'Vezir Parmağı' adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz."

İLK YASAK ANAMUR'DA

Vezir Parmağı filmi, ilk olarak Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe tarafından, ardından da Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar tarafından belediyeye ait sinema salonlarında yasaklanmıştı.



Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt

Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt




Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SİNEMA HABERLERİ

  • Eğlenceli kamera arkası!
  • bol kahkahalı gala!
  • Tatlım Tatlım'ın ilk teaserı yayında
  • Merakla beklenen teaser
  • Murat ile Fahriye'nin 'Sonsuz Aşk'ı
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Satıcı (The Salesman)
  • 'Fırıldak Ailesi' geliyor!
  • 'Vezir Parmağı'
  • Cesur Kahraman 'Ejderha Büyüsü'

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha
Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Serdar Ortaç çocuk sorusuna bakın ne cevap verdi?
  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
  • Nesrin Cavadzade'den meslektaşlarına taş!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz kutlama
  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
Ünlüler bugün neler paylaştı?