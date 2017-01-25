Vezir Parmağı'nın galası yapıldı!

Magazin - 25 Ocak 2017 09:25

Galaya eşi Ece Binay ile katılan Mahsun Kırmızıgül, gösterim öncesi soruları yanıtladı. Galaya gösterilen ilgiden memnun kalan Kırmızıgül, “Gördüğünüz gibi buraya sığmıyoruz biz. Umarım izleyici de sinemalara sığmaz. ‘Vezir Parmağı’ aslında ‘Yedi Kocalı Hürmüz’, ‘Tosun Paşa’, ‘Hababam Sınıfı’, ‘Şekerpare’ gibi birçok unutulmaz filmi andırıyor. Ertem Eğilmez’in sinemasına, kaybettiğimiz bütün değerli oyunculara, yaşayan ustalara şapka çıkaran samimi bir film oldu” dedi.Konuşması sırasında devam filminin de müjdesini verdi: “İkinci filmin hikayesi de hazır. Birincisi istediğimiz başarıya ulaşırsa onu da çekeceğiz.”“Vezir Parmağı”nın oyuncularından Yasemin Yalçın da Kırmızıgül gibi Yeşilçam konusuna vurgu yaptı: “Çok sıcak, adeta Yeşilçam filmi tadında bir iş oldu. Hepimiz Mahsun’a sırtımızı verdik. Usta bir yönetmen, vefalı bir insan kazandık. Aslanlar gibi çekti filmi, setten sonra da hepimizin yanındaydı.”Oyuncu kadrosunda yer alan Derya Şensoy’u geccede kardeşi Ferhan, annesi Derya Baykal ve teyzesi Oya İnci de yalnız bırakmadı. Transparan kıyafetiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden olan Şensoy, filmle ilgili soru üzerine şunları söyledi:“Mahsun Kırmızıgül’ün bütün filmlerini izledim. Bir projesinde oyuncu olarak yer almak, onunla çalışmak benim için çok önemliydi. Dolayısıyla mutluyum. İyi ki böyle bir projenin içindeyim. Gerçekten heyecan vericiydi.”Gülben Ergen, rol aldığı “Vezir Parmağı” filminin galasına oğulları Atlas, Ares ve Güney’le birlikte geldi: “Oğullarımla ilk defa böyle bir davete katılıyoruz, çok heyecanlıyız. Mahsun ‘Bu role ilk günden beri seni düşündüm’ deyince hiç tereddüt etmeden teklifi kabul ettim. İyi ki evet demişim.” Ergen filmi izledikten sonra, çocuklarının uyku saatleri geçtiği için apar topar eve döndü.Galaya eşi Korhan Saygıner’le katılan Zuhal Topal, çok istemesine rağmen “Vezir Parmağı”nda rol alamadığını, bunun üzüntüsünü yaşadığını ifade etti: “Maalesef iş takvimimiz uymadı. Çok üzüldüm. 5 gün radyo, 5 gün televizyon olunca, başka iş yapmam pek mümkün olmuyor. Ama özledim oyunculuğu, ayarlayacağız artık bir şeyler.”İŞTE GALADAN GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: hurriyet.com.tr