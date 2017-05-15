Victoria's Secret meleklerinin beyaz şıklığı!

Victoria’s Secret melekler iç çamaşırı tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Dünya Magazin - 15 Mayıs 2017 16:14
Victoria's Secret meleklerinin beyaz şıklığı!
Victoria’s Secret tatil sezonunun başlaması ile birlikte beyaz konseptli koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sundu. Tanıtım için kamera karşısına geçen melekler birbirinden seksi pozlar verdi.

İşte o görüntüler...
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Bağlantılar: Victoria's Secret

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