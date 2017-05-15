Victoria's Secret meleklerinin beyaz şıklığı!

Dünya Magazin - 15 Mayıs 2017 16:14

Victoria’s Secret tatil sezonunun başlaması ile birlikte beyaz konseptli koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sundu. Tanıtım için kamera karşısına geçen melekler birbirinden seksi pozlar verdi.İşte o görüntüler...