Victoria’s Secret tatil sezonunun başlaması ile birlikte beyaz konseptli koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sundu. Tanıtım için kamera karşısına geçen melekler birbirinden seksi pozlar verdi.
İşte o görüntüler...
Victoria's Secret meleklerinin beyaz şıklığı!
Victoria’s Secret melekler iç çamaşırı tanıtımı için objektif karşısına geçti.Dünya Magazin - 15 Mayıs 2017 16:14
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