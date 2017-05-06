Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?

Magazin - 06 Mayıs 2017 08:45

Kaşlarına kontür, dudaklarına dolgu yaptırdığı konuşulan güzel oyuncu Vildan Atasever, önceki gün estetik iddialarına cevap verdi.Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla buluşan oyuncu Vildan Atasever, “Estetik haberlerini okudum, şaşırdım. Açıkçası hoşuma gitmedi değil yorumlar. Ama estetik yok. Bakın kaşlarıma, dudağıma sizce var mı?” dedi.