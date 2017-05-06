Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Vildan Atasever, hakkında çıkan estetik iddialara yanıt verdi.

Magazin - 06 Mayıs 2017 08:45
Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?
Kaşlarına kontür, dudaklarına dolgu yaptırdığı konuşulan güzel oyuncu Vildan Atasever, önceki gün estetik iddialarına cevap verdi.

Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla buluşan oyuncu Vildan Atasever, “Estetik haberlerini okudum, şaşırdım. Açıkçası hoşuma gitmedi değil yorumlar. Ama estetik yok. Bakın kaşlarıma, dudağıma sizce var mı?” dedi.

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