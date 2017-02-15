Vildan Atasever, Sadri Alışık jürisinde!

Ünlü oyuncu Vildan Atasever Mayıs’ta 22.'si düzenlenecek Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri jürisine katıldı. Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en önemli ödüllerden biri olan ‘Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin sinema seçici kuruluna başarılı oyuncu Vildan Atasever de dahil oldu.

Kültür-Sanat - 15 Şubat 2017 15:00
Vildan Atasever, Sadri Alışık jürisinde!
Erden Kıral’ın başkanlığını yaptığı kurulun diğer üyeleri; Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fehmi Gerçeker, Mehmet Aslantuğ, Tülin Özen ve Vecdi Sayar. Kurul, bu yılki adayları belirleyebilmek için yoğun bir çalışma sürecine girdi.


Vildan Atasever hakkında:
1981 yılında Bursa’da doğan Vildan Atasever kariyerine, Kutluğ Ataman’ın yönettiği ‘İki Genç Kız’ filmiyle başladı. Ardından Zeki Demirkubuz’un ‘Kader’, Gani Müjde’nin ‘Osmanlı Cumhuriyeti’, Erden Kıral’ın ‘Gece’ filmlerinde rol aldı. Televizyon kariyerine ise; ‘Kadın İsterse’ dizisiyle başladı. ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Bıçak Sırtı’, ‘Yaralı Yürek’, ‘Gece Sesleri’, ‘Samanyolu’, ‘Başrolde Aşk’, ‘Osmanlı Tokadı, ‘Yaz’ın Öyküsü’ dizilerinde rol aldı. Oyuncu 2005 yılında ‘İki Genç Kız’ filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali’nde, 2007 yılında ‘Kader’ filmindeki performansıyla Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini ve 2015 yılında ‘Gece’ filmindeki performansıyla Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.
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