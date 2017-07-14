Son olarak “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde canlandırdığı Hümaşah Sultan rolüyle seyirci karşısına çıkan Vildan Atasever, o projeden sonra tasavvufa merak sardı.
MESNEVİ’Yİ OKUYORUM
Vildan Atasever, önceki gün Karaköy’de elinde Necip Fazıl Kısakürek’in “Çöle İnen Nur” adlı kitabıyla görüntülendi. Kitabın Hz. Muhammed’in yaşamını konu aldığını belirten oyuncu, “Şu sıralar tasavvuf ilmiyle ilgileniyorum. Mesnevi’yi de okuyorum, Abdülkâdir Geylânî’nin eserlerini de” dedi.
AMERİKA’DAN ARKADAŞIM
Atasever’in yanında Amerika’dan geldiğini söylediği bir erkek arkadaşı vardı. Oyuncu, olası aşk haberleri için muhabirlere şu açıklamayı yaptı:
“O benim Amerika’dan arkadaşım. Aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok, sadece arkadaşız. Ona Türkiye’yi gezdireceğim.”
Kaynak:hurriyet.com.tr
Vildan Atasever tasavvufa merak sardı
Son olarak “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde canlandırdığı Hümaşah Sultan rolüyle seyirci karşısına çıkan Vildan Atasever, o projeden sonra tasavvufa merak sardı.Magazin - 14 Temmuz 2017 15:29
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