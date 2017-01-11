Vildan döndü!

Geçen sezon Muhteşem Yüzyıl Kösem’in çekimlerinin tamamlanmasının ardından Amerika’ya oyunculuk ve dil eğitimine giden Vildan Atasever, döner dönmez sete adım attı.

Magazin - 11 Ocak 2017 11:27
Vildan döndü!
Yeni sezon için fotoğraf çekimi yapan oyuncu formda vücudu ve yenilenen enerjisiyle kameralar karşısında ışıltı saçtı.

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Bağlantılar: Vildan Atasever

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