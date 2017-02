Vitali Hakko'nun 5.yıl sevinci...

Kültür-Sanat - 13 Şubat 2017 14:52

Kütüphanede moda, mimari, resim, sinema, müzik, fotoğraf, heykel gibi sanatlarla ilgili birçok farklı alanda kaynak bulunuyor. İçerdiği koleksiyon Frankfurt, Londra, New York ve Paris gibi dünyanın en önemli kitap fuarlarından beslenerek, prestijli ve değerli yayın evleriyle sürekli etkileşim içinde kalarak güncelleniyor ve zor bulunan eserleri okuyucuyla buluşturmayı hedefliyor.Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nde bugün, aralarında dünyanın en prestijli yayın evlerine ait özel edisyonlar ve kütüphaneye özel imzalı yayınların da bulunduğu 15.000 kitap ve sürekli güncellenen basılı, dijital, görsel bir arşiv ve 200’den fazla belgesel film yer alıyor. Dünyaca bilinen Thames&Hudson, Taschen, Rizzoli, Phaidon, V&A, HarperCollins, Berg, Yale, Oxford, Assouline, The Museum of Modern Art, Prestel, Steidl, Random House, Little Brown, Teneues, Guggenheim Foundation, Frieze,Vendome Press, Braun, Flammarion, Laurence King, The British Museum Press, Royal Academy, Skira, Didier Millet işbirliği yapılan yayın evlerinden bazıları.Kütüphane kreatif endüstrilere ilgi duyan, bu alanda çalışan ya da öğrenim görenler tarafından büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler arasında Türkiye’nin her tarafından moda, mücevher ve aksesuar tasarımcıları, ressam, illüstratör, iç mimar, endüstri mühendisi, fotoğrafçı, eğitim uzmanı, restoratör, grafik tasarımcısı ve yazarlar ile moda tasarımı, mimari, resim, grafik tasarım, heykel, radyo televizyon, fotoğraf bölümlerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenler yer alıyor. Bunun dışında; yurtdışından mimar, fotoğrafçı, moda tasarımcısı, yönetmenler ile moda tasarımı, mimari, fotoğraf, sinema, grafik tasarım öğrencileri Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’ni ziyaret ediyor.Kütüphane hafta içi her gün 10:00-17:00 saatleri arasında randevu ile ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçiler kütüphane ile birlikte Vakko Müzesini de görme fırsatı elde ediyorlar.