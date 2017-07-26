Voleybol Erkek milli takımı finalde (İşitme Engelliler Olimpiyatı)

23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İran'ı 3-1 yenerek finale kaldı.

Spor - 26 Temmuz 2017 20:38
Voleybol Erkek milli takımı finalde (İşitme Engelliler Olimpiyatı)
Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunları voleybol müsabakalarında Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İran ile karşı karşıya geldi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, Türkiye, İran karşısında ilk iki seti 25-18 ve 25-19'luk skorlarla 2-0 sıfır öne geçti. Üçüncü set ise 25-20'lik skorla İran'ın oldu. Dördüncü sete hızlı başlayan milliler, seyircinin de desteğiyle 25-20 aldı. Maçı 3-1 kazanan milli takım, finale yükseldi.

Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, müsabaka sonunda millileri tebrik ederek, toplu fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

SPOR HABERLERİ

  • Bornova Beckerspor'dan 2 imza
  • Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı
  • Bornova Beckerspor'dan 2 imza
  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
  • Cengiz Ünder, İtalya gündeminde!
  • Rüştü o mektuba böyle yanıt verdi
  • 6 karşılaşma oynandı
  • Rekorlara sahne oldu!
  • A Milli Takım, hazırlıklara devam
  • İşte UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
  • Yaz günü çizmesiyle şaşırttı!
  • Burcu Esmersoy'un zor anları!
  • Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!
  • Göksel’in şaşırtan değişimi!
  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?