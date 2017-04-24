Volkan abi özel insan!

23 Nisan'da Kıbrıs Kaya Artemis’te sahne alan Koray Avcı, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Müzik - 24 Nisan 2017 21:23

Biz çirkiniz bu yüzden sakal bırakıyoruz.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumartesi gecesi Kıbrıs Kaya Artemis’te sahne alan Koray Avcı Kaya Artemis misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.



Dinleyicileri ile sohbet eden Avcı bir ara yardımcısını sahneye çıkararak ‘ Neden böyle sakallıyız biliyor musunuz ? Biz çirkiniz bu yüzden sakal bırakıyoruz. Bizde yumurta gibi bir surat yok, Bu şekilde ancak yüzümüze bakılıyor’ dedi.



Kıbrıs Kaya Artemis sahnesinden İzmir marşı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan sanatçı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Güzel ülkemizi ve Kıbrıs’ı çok seviyoruz dedi

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Volkan Abi Özel İnsan

Sahne öncesi telefon ile konuştuğu Volkan Konak’ın ‘benim için şarkı söyle ‘ isteği üzerine Sahneden Volkan Konak için Karadeniz Türküsü söyleyip videoya çektiren sanatçı ‘Ben Erzincanlıyım, dilim döndüğünce Karadeniz türküsü söylüyorum, Volkan Abiyi çok seviyorum çok özel biri benim için ‘ dedi.

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