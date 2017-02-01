Volkan Babacan ve Burcu Erçil'in turu

Başakşehir Spor ve Milli Takımın başarılı kalecisi Volkan Babacan ve cemiyet hayatının tanınmış genç isimlerinden sevgilisi Burcu Erçil ile Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 01 Şubat 2017 17:13
Volkan Babacan ve Burcu Erçil'in turu
Yaklaşık iki yıldır beraberlik yaşayan Volkan Babacan ve Burcu Erçil öğlenden sonra geldikleri alışveriş merkezinde bir takı ve aksesuar mağazasından ürünleri inceledikten sonra objektifimize yansıdı. Burcu Hanım ilişkilerinin güzel gittiğini alışveriş yapmak ve İtalyan restoranında yemek yemeye geldiklerini söyledikten sonra yanımızdan ayrıldı.

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