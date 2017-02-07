Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı!
(DHA)-Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında Fenerbahçe taraftarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı gerekçesiyle Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.Spor - 07 Şubat 2017 10:41
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