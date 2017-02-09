Volkan Demirel'den kızı Yade'ye doğum günü partisi!

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti kızları Yade için bir doğum günü partisi düzenledi.

Magazin - 09 Şubat 2017 09:46
Volkan Demirel'den kızı Yade'ye doğum günü partisi!
3 yaşına basan Yade'nin prenses kostümü giydiği partinin fotoğraflarını Zeynep-Volkan Demirel çifti sosyal medya hesaplarından paylaştı. Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına "Kızım her yaşın ayrı güzel olsun ve gülen yüzün hiç solmasın" notunu düştü.

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