Volkan Demirel'den kızı Yade'ye doğum günü partisi!

Magazin - 09 Şubat 2017 09:46

3 yaşına basan Yade'nin prenses kostümü giydiği partinin fotoğraflarını Zeynep-Volkan Demirel çifti sosyal medya hesaplarından paylaştı. Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına "Kızım her yaşın ayrı güzel olsun ve gülen yüzün hiç solmasın" notunu düştü.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: