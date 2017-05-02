Volkan Konak; Biz şarkı söylerken hayatımızı veririz!

Eğlence - 02 Mayıs 2017 15:29

öncesinde Günay sahnesine Türk Sanat Müziğinin sevilen ismiçıktı.Geceye özel hazırlattığı iki farklı sahne kıyafeti ile Günay sahnesine çıkan Hünel hem göze hem kulapa hitap etti.Geceye ‘’Dadaloğlu’’ isimli şarkı ile giriş yapan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, gece boyunca duygulu şarkılarla konuklarını hüzünlendirirken, anlattığı fıkra ve hayat hikayeleriyle de neşelendirdi.‘Bu akşamın sahibi sizsiniz, bizlerde övünmek gibi olmasın iyi müzik yaparız! Şarkı söylerken taviz vermeyiz, hayatımızı verircesine söyleriz.. Sizler benim ailemsiniz evimin salonuna sığmadınız sizi Günay’da ağırlıyorum, Hoşgeldiniz!’’ diyerek programına devam etti.‘Mimoza Çiçeği, ‘Kerkük’ün Zindanı, ‘Bahçe Duvarından Aştım’, ‘Aleni Aleni’, ‘Cerrahpaşa', ‘Yarim’ gibi sevilen eserleri peş peşe seslendiren ünlü sanatçı son olarak ‘’İzmir Marşı’’nı Günay’da bulunan yüzlerce konukla birlikte seslendirdi ve dakikalarca alkış aldı.