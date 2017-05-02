ASLI HÜNEL BÜYÜLEDİ!
Volkan Konak öncesinde Günay sahnesine Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel çıktı.
Geceye özel hazırlattığı iki farklı sahne kıyafeti ile Günay sahnesine çıkan Hünel hem göze hem kulapa hitap etti.
BU AKŞAMIN SAHİBİ SİZSİNİZ!
Geceye ‘’Dadaloğlu’’ isimli şarkı ile giriş yapan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, gece boyunca duygulu şarkılarla konuklarını hüzünlendirirken, anlattığı fıkra ve hayat hikayeleriyle de neşelendirdi.
‘Bu akşamın sahibi sizsiniz, bizlerde övünmek gibi olmasın iyi müzik yaparız! Şarkı söylerken taviz vermeyiz, hayatımızı verircesine söyleriz.. Sizler benim ailemsiniz evimin salonuna sığmadınız sizi Günay’da ağırlıyorum, Hoşgeldiniz!’’ diyerek programına devam etti.
‘Mimoza Çiçeği, ‘Kerkük’ün Zindanı, ‘Bahçe Duvarından Aştım’, ‘Aleni Aleni’, ‘Cerrahpaşa', ‘Yarim’ gibi sevilen eserleri peş peşe seslendiren ünlü sanatçı son olarak ‘’İzmir Marşı’’nı Günay’da bulunan yüzlerce konukla birlikte seslendirdi ve dakikalarca alkış aldı.
Volkan Konak; Biz şarkı söylerken hayatımızı veririz!
Önceki gece BVS Group’a ait Günay Restaurant’ta Volkan Konak ve Aslı Hünelsahne aldı.Eğlence - 02 Mayıs 2017 15:29
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