Volkan Konak, Kıbrıs’tan ev aldı

Magazin - 24 Nisan 2017 03:00

Şarkıları, şiirleri ve sahne performansıyla ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Volkan Konak önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.Konak, Kıbrıs’ta verdiği hemen her röportajda "Kıbrıs’tan bir ev almak istiyorum" sözünü sonunda gerçeğe çevirdiğini açıkladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı Mağusa’da ev aldığını söyledi. Her fırsatta Kıbrıs insanının ne kadar medeni ve içten olduğunu dile getiren Konak, uzun zamandır aklında olan ev sahibi olmayı geçtiğimiz hafta hayata geçirdi. Bu şekilde Kıbrıslılar’a verdiği sözü de tutmuş olduğunu söyleyen Volkan Konak şöyle konuştu:“Biliyorsunuz, burada çok sık konser veriyoruz. Bir ayağımız hep burada. Artık konserlere geldiğimde kendi evimde kalacağım. İki konser arasında gel git yapmayıp Kıbrıs’ın tadını çıkaracağım.”