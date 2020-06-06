Volkan-Zeynep Demirel çiftinin 1 milyonluk kebap keyfi!

Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yaptıktan sonra bu sezon başında teknik kadroya dahil edilen Volkan Demirel, önceki akşam eşi Zeynep Demirel ile birlikte bir kebapçıya gitti. Her gün düzenli olarak spor yapan ikili yediklerine dikkat etmeyi ihmal etmedi. Çıkışta poz veren çift tarzları ve 1 milyon TL’lik Aston Martin araçlarıyla çok havalıydılar.Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever, Eylül 2010’da nikah masasına oturmuştu. Kızları Yade 8 Şubat 2013’te, Yeda da Eylül 2017’de dünyaya gelmişti.