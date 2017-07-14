Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldı!

Galatasaray, Wesley Sneijder ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı. Tecrübeli yıldız Galatasaray'dan 1.7 milyon Euro alacak.

Futbol - 14 Temmuz 2017 19:35
Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldı!
Hollandalı futbolcu garanti ücreti olan 4.5 milyon Euro'dan feragat etti.

Ayrıca önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda Galatasaray'a 20 milyon Euro tazminat ödeyecek


Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.

Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir."

DHA
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