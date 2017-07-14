Hollandalı futbolcu garanti ücreti olan 4.5 milyon Euro'dan feragat etti.
Ayrıca önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda Galatasaray'a 20 milyon Euro tazminat ödeyecek
Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.
Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir."
DHA
Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldı!
Galatasaray, Wesley Sneijder ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı. Tecrübeli yıldız Galatasaray'dan 1.7 milyon Euro alacak.Futbol - 14 Temmuz 2017 19:35
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Wesley Sneijder, Galatasaray
FUTBOL HABERLERİ
- Burak Yılmaz, Trabzonspor'a geri döndü!
- Semih Kaya, Sparta Prag formasını giydi
- Cengiz Ünder'i ailesi gözyaşlarıyla uğurladı
- İşte Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz!
- Östersunds 2-0 Galatasaray
- Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları tamamlandı
- Bursaspor salonda çalıştı
- Marcelo, Lyon'a transfer oldu!
- Galatasaray yeniden Avrupa'da
- Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar oynandı