Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldı!

Galatasaray, Wesley Sneijder ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı. Tecrübeli yıldız Galatasaray'dan 1.7 milyon Euro alacak.

Futbol - 14 Temmuz 2017 19:35

Hollandalı futbolcu garanti ücreti olan 4.5 milyon Euro'dan feragat etti.



Ayrıca önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda Galatasaray'a 20 milyon Euro tazminat ödeyecek





Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;



"Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.



Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir."



DHA

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