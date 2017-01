West Side Story müzikaliyle ilgili bilinmeyen 7 gerçek!

Kültür-Sanat - 30 Ocak 2017 11:52

Gençliğin, sokak çetelerinin, polis sirenlerinin, Porto Rikolu kızların ve onların New York'un düz çatılarından sarkan eteklerinin, romantizmin, “Maria”, “Tonight”, “Somewhere”, “America” ve “I Feel Pretty” gibi unutulmaz şarkıların, yaz sonunda Manhattan’da buluşan havalı gençlerin, mambo’nun, caz ve rock’n’roll’un hikayesini müzikalde buluşturan West Side Story (Batı Yakası’nın Hikayesi), 1-18 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’ye konuk olacak. Bu kült müzikalin – izlemeye kısa bir süre kala – sahne arkası gerçeklerine göz atma zamanı...1957’de yapılan Broadway prömiyeriyle hem müzikleri hem de danslarıyla müzikal türünü yeniden tanımlayan West Side Story, 10 Oscar kazanan film versiyonuyla da milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı.West Side Story, gençliğe dair korkuları ve kahkahaları, aradan geçen 60 yılda hala tanımlamaya devam ediyor.Koreograf ve yönetmenJerome Robbins’in yarattığı şovun Romeo & Juliet’ten esinlenen konsepti, aslında New York’un Güney Doğu yakasında, rakip İrlandalı ve Yahudi çetelerle ilgili olacaktı. Ancak gerçek hayatta Los Angeles’ta Meksika çeteleri arasındaki bölge savaşlarını gören Robbins ve ekip arkadaşları (özellikle oyun yazarı Arthur Laurents ve besteci Leonard Bernstein) şehrin Polonya asıllı Amerikalı “Jetler” ve Porto Rikolu “Köpekbalıkları”nın savaştığı hikayeyeyoğunlaştı. BöyleceBatı Yakası’nın Hikayesidoğdu.Robbins, kamera arkasında dansçıların karaktere girebilmeleri için Jetler ve Köpekbalıkları’nın birbirleriyle sosyalleşmelerini yasaklamıştı. Hatta bu amaçla, bir gün çete şiddeti hakkında bir makaleyi ve bir cinayet fotoğrafını dansçıların görebileceği şekilde asıp altına “Bu sizin hayatınız” notunu ekledi.Desteğini çeken isimler oldu. Müzik ile dansın hikayeyi ve karakterleri yönlendirme şeklinden ötürü West Side Story, alışılmış müzikallerin kalıbına girmiyordu. Bu sebeple kendi döneminde riskli bir fikirdi. Örneğin; müzikalde perde her kapandığında daha fazla karanlık sahneye taşınıyordu. Şovun ilk destekçilerinden, önemli tiyatro yapımcı/yönetmeni ve The Actor’s Studio’nun kurucusu Cheryl Crawfordşovun, Broadway’in komedi vealışılmış müzikalunsurlarından çok azına sahip olduğunu söyleyerek desteğini çekmişti.1957’de prömiyerini yapan müzikal, dünya çapında eleştirmenlerin beğenisine sunuldu. 1961’de ise film versiyonu 10 Oscar ödülüne layık görüldü. West Side Story ile Robbins özel koreografi ödülü alırken, Bernstein ve söz yazarı Stephen Sondheim tarafından hazırlanan soundtrack ise Billboard’un listelerinde 54 hafta boyunca liste başı olarak kaldı. Bu süre, Michael Jackson’un dünyaca ünlü Thriller albümünden fazla!Hikayenin yazarı Arthur Laurents, West Side Story’nin başrolü Tony’yi oynayacak kişinin James Dean’in olmasını istemişti. Ancak, müzikal hayata geçirilemeden, 1955 yılında, James Dean hayatını kaybetti.West Side Story’nin orijinal yapımcısı, ciddi konuları ele almanın bir Broadway müzikali için çok riskli olduğunu düşündüğü için şov yolun yarısındayken gösteri için finansman bulmaktan vazgeçti. Başka bir yapımcının ise, Broadway tarihinin en başarılı müzikallerinden biri olacağına dair inancı West Side Story’nin milyonlarca insana ulaşmasına olanak sağladı.Müzikal, bugüne kadar birçok kez yer aldığı Broadway sahnesinden Zorlu PSM’ye taşınıyor.