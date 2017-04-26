Whatsapp mesajlarınız artık sesli okunacak!

Yeni gelen güncellemenin ardından Siri, istenilirse WhatsApp mesajlarını sesli bir şekilde okuyabilecek. İşte detaylar...

Teknoloji - 26 Nisan 2017 22:50

WhatsApp için yayınlanan güncelleme ile birlikte iOS kullanıcıları, önemli ve kullanışlı bir özelliğe kavuştu. Bugün yayınlanan güncelleme ile beraber, Apple'ın iddialı sanal asistanı Siri, WhatsApp konuşmalarını okuyabilecek.



Yolda yürürken, araç kullanırken veya benzeri şartlarda telefonunuzla ilgilenmeniz hem tehlikeli hem de oldukça zordur.



Apple Siri'nin kullanım alanlarını genişleterek, artık WhatsApp'taki mesajları okuyabilecek ve cevaplamanıza olanak sağlayacak.



Oldukça kullanışlı olan bu özelliği kullanmak istiyorsanız, iOS 10.3 versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Aksi taktirde WhatsApp'ın bu özelliğini kullanamayacaksınız.



Artık yürürken veya trafikte araba kullanırken rahatlıkla WhatsApp'taki konuşmalarını takip edebilecek ve mesajlara zamanında cevap verebileceksiniz.

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