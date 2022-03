Will Smith'in tokadı sonrası Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu!

94'üncü Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız isimlerin katıldığı törene Will Smith ve programın sunucusu Chirs Rock arasında geçen kavga damga vurdu.Sunucu Chirs Rock, "Dua ediyorum Will Smith kazansın" dedi. Sonra da Smith'in yanında oturan eşine "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" ifadelerini kullandı.Törenin en çok konuşulan olayı ‘kurgu mu, gerçek mi?’ tartışmalarına neden oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı gecce hakkında yorum yaparken Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Atazi isimlerinin TT olması dikkat çekti.Sevda Demirel ile Hande Ataizi de canlı yayında kavga etmişlerdi.