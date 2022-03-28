94'üncü Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız isimlerin katıldığı törene Will Smith ve programın sunucusu Chirs Rock arasında geçen kavga damga vurdu.
Sunucu Chirs Rock, "Dua ediyorum Will Smith kazansın" dedi. Sonra da Smith'in yanında oturan eşine "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.
Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" ifadelerini kullandı.
Törenin en çok konuşulan olayı ‘kurgu mu, gerçek mi?’ tartışmalarına neden oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı gecce hakkında yorum yaparken Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Atazi isimlerinin TT olması dikkat çekti.
Sevda Demirel ile Hande Ataizi de canlı yayında kavga etmişlerdi.
Will Smith'in tokadı sonrası Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu!
94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Törenin sunucusu Chirs Rock oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in imajını diline doladı. Yapılan şakaya sinirlenen Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Çok konuşulan tokadın ardından akıllara magazin tarihine damga vuran canlı yayın kavgaları geldi. Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu.
28.03.2022 14:00 Magazin