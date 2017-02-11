Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İkizleri Milat ve Melodi ile birlikte bebek giyim mağazalarını dolaşıp bol bol alışveriş yaptıktan sonra AVM'de bulunan bir kafeye geçerek yorgunluk kahvesi içti.
Wilma Elles'in ikizleri!
Oyuncu Wilma Elles ikiz bebekleriyle alışveriş turuna çıktı!Magazin - 12 Şubat 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Wilma Elles
MAGAZİN HABERLERİ
- Tuba Büyüküstün'e Cahide Sonku Ödülü
- "Kalp Atışı"ndan ilk görüntüler yayınlandı!
- Eser Yenenler'e gelen şok mesajlar!
- No: 309 48. bölüm özeti
- Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
- İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
- Victoria's Secret meleklerinin beyaz şıklığı!
- Murat Boz'dan 'Kardeşim Benim' itirafı!
- "Bodrum Masalı"na 3. albüm!
- Asena Atalay'dan Caner Erkin'e gol!