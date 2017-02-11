Wilma Elles'in ikizleri!

Oyuncu Wilma Elles ikiz bebekleriyle alışveriş turuna çıktı!

Magazin - 12 Şubat 2017 05:00
Wilma Elles'in ikizleri!
Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İkizleri Milat ve Melodi ile birlikte bebek giyim mağazalarını dolaşıp bol bol alışveriş yaptıktan sonra AVM'de bulunan bir kafeye geçerek yorgunluk kahvesi içti.

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Bağlantılar: Wilma Elles

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