Wilma Elles'in ikizleri!

Magazin - 12 Şubat 2017 05:00

Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İkizleri Milat ve Melodi ile birlikte bebek giyim mağazalarını dolaşıp bol bol alışveriş yaptıktan sonra AVM'de bulunan bir kafeye geçerek yorgunluk kahvesi içti.