Wimbledon'ın kralı Roger Federer tarih yazdı!

İsviçreli sporcu 8'nci kez Wimbledon şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar - 16 Temmuz 2017 19:02

Wimbledon'da 2017'in tek erkekler şampiyonu İsviçreli Roger Federer oldu. Federer 8. Wimbledon şampiyonluğu ile turnuvada en fazla şampiyonluk kazanan erkek tenisci olarak tarihe geçti. Federer Wimbledon'da şampiyon olan en yaşlı tenisçi unvanını da kazandı. Tek erkeklerde 3 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer 7 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic'I 3-0 yenerek turnuvada sekizinci kez şampiyon oldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Hırvat Marin Cilic'i 6-3, 6-1, 6-4 setler sonunda 3-0 yenerek 8. Wimbledon şampiyonluğunu, kariyerinin 19. grand slam zaferini kazandı.



Wimbledon'da 11. ve kariyerinin 29. Grand slam final maçına çıkan 35 yaşındaki Roger Federer , 33 yaşındaki Hırvat Marin Cilic'i ile 15 bin kişilik merkez kortta karşı karşıya geldi.



FEDERER ZORLANMADAN ALDI

Daha evvel 6 kez yendiği rakibi karşısında Federer , ilk seti fazla zorlanmadan 6-3 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette , kısa bir sağlık molası alan Cilic karşısında Federer, bu seti de 6-1 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette , rakibini basit hatalar yapmaya zorlayan Federer, bu taktik anlayışında da başarılı olunca, seti de zorlanmadan 6-4 kazanarak , maçı 3-0 kazandı. Böylece Roger Federer, 1 saat 42 dakika süren maçı , 6-3, 6-1 ve 6-4 'lük skorla 3-0 kazanarak , 8'inci kez Wimbledon'da şampiyonluğa erişen tenisçi oldu .



Federer, daha önce 10 kez oynadığı Wimbledon finalinde sadece 3 defa, 2008 yılında Rafael Nadal, 2014 ve 2015 yıllarında Novak Djokoviç'e yenilmişti.



BAŞBAKAN THERSA MAY DE İZLEDİ

Kariyerinin 19. Grand Slam, ve 8. Wimbledon şampiyonluğunu elde eden İsviçreli Roger Federer'i merkez kortu dolduran 15 bin sporsever ayakta alkışladı. Heyecanlı geçen karşılaşmayı, onlarca ünlü de kraliyet locasından izledi. Final karşılaşmasını izlemeye gelenler arasında İngiltere başbakanı Theresa May de vardı.



Şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Roger Federer, 2 milyon 200 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği elde eden Hırvat Marin Cilic'i ise 1 milyon 100 bin sterlin aldı. 2017 Wimbledon Turnuvası'nda toplamda bu yıl yaklaşık 31milyon 600 bin sterlin ödül dağıtıldı. Ayrıca şampiyon 2 bin, ikinci ise bin ikiyüz ATP puanıyla ödüllendirildi.



CİLİC İSTANBUL'DA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Bugünkü final maçıyla iki raket ilk kez Wimbledon'da karşı karşıya geldi. 2014 Amerika Açık şampiyonu Cilic'i , ikinici grand slam finalini oynamış oldu. Daha önce Wimbledon'da 3 yıl arka arkaya çeyrek finalde oynama başarısı göstermişti. Cilic bu yıl İstanbul'da şampiyon olmuştu.



FEDERER 2017'NİN 5. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Wimbledon'da 2003,2004,2005,2006 ,2007,2009 ve 2012 ve bu yıl da kupayı kaldıran 35 yaşındaki Roger Federer, turnuvada en fazla şampiyonluk kazanan erkek tenisci olarak tarihe geçti. . Wimbeldon Federer'in, oynadığı oyun ve gördüğü final sayısı olarak en iyi grand slam turnuvası.



Bu yıl oynanan tüm turnuvalardaki toplamda 31 maç kazanan Federer, Avusturalya Açık, İndian Wells100, Miami-1000 ve Halle karşılaşmalarında da şampiyonluğu ele geçirmişti.



91. MAÇA ULAŞTI

Wimbledon'da toplam 91. maç kazanan Federer, bu alandaki rekorunu yeniledi. İki kez Wimbledon şampiyonu Jimmy Connors'ın 84 galibiyeti bulunuyor.



FEDERER HİÇ SET VERMEDİ

Roger Federer bu turnuvada, yaptığı 7 maçta , 18 set oynarken ,rakiplerine hiç set vermedi . Tüm maçları boyunca 170 oyun oynayıp bunun 104' ünü kazandı. İsviçreli raket bu maçlarda toplam 9 saat 56 dakika kortlarda kaldı.



"KENDİME İNANIP HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEDİM"

Karşılaşma sonunda yaptığı konuşmada tekrar Wimbledon şampiyonu olacağına olan inancı ve bunun için halay kurmaktan asla vazgeçmediğini ifade ederek " Burada kupayı kaldırmak benim için dünyaları ifade ediyor. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Geçen yıldan sonra burada tekrar final oynayacağım konusunda emin değildim. İnanırsan herşey oluyor. İnanmaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmedim" diye konuştu.





DHA

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