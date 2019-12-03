'Winter Wonderland' için geri sayım başladı!

Elif Gönlüm'ün ev sahipliğinde; BLISSEVENT&PR organizasyonuyla düzenlenen “Winter Wonderland “temalıgeleneksel yılbaşı alışveriş etkinliğine günler kaldı. Etkinlik, bu yıl 11-12 Aralık 2019 tarihlerinde ST.Regis Istanbul otelindedüzenlenecektir.BLISSEVENT&PR organizasyonuyla düzenlenen etkinlik bu yıl çocukların hayal güçlerini ve yeteneklerini sergilemeleri için alan yaratan Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne destek verecek.Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğin ana sponsoru TAV Passport oldu. Pegasus Havayolları uçak bileti hediyesini ve DİO Nişantaşı da hizmet sponsorluğunu üstlendi.Yılın en trend ürünlerinin, özgün koleksiyonların ve aksesuarların sergileneceği eşsiz ortamda kendiniz ve sevdikleriniz için mutlaka uygun bir şey bulacaksınız.2020 yılını; sevdiklerimizi hatırlayıp, keyifli bir alışveriş yapıp aynı zamanda çocuklara da destek veren bu güzel etkinlikle merhaba diyin!