XiR “Sallan” ile iddialı geliyor!

Yakın zamanda dinleyiciyle buluşturduğu “BBB” ile sessizliğini bozan XiR, bu kez “Sallan” ile dikkatleri üzerine çekecek.

15.08.2020 11:59 Kültür-Sanat

XiR “Sallan” ile iddialı geliyor! Sözleri XiR, müziği ve düzenlemesi Carlifornia imzası taşıyan, Basemode Records, Sony Music etiketiyle yayınlanan “Sallan” Afrikan ritimleri, pozitif enerjisi ve ters köşeye yatıran klibiyle de uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Türkçe rap sahnesinin önemli isimlerinden XiR, afrobeat, drill, trap gibi tek bir hiphop alt türüne sığdırılamayacak özgün bir sound ve alışkın olduğumuz kirli vokal stilini bir araya getirdiği “Sallan” şarkısı ile farklı bir çalışma ortaya koyuyor.

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