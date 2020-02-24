Ya İstiklal Ya Ölüm'den ilk teaser!

Türk sinema tarihinin en büyük Kuva-yı Milliye filmi olarak tasarlanan filmin ilk teaser’ı görücüye çıktı. Filmin başrol oyuncuları Nejat işler ve Sarp Akkaya’nın seslendirdiği tanıtımın müzikleri ise usta müzisyen Gökhan Kırdar’ın imzasını taşıyor. Teaser’ın kurgusunu ise Hollywood’da önemli projelerde çalışan Doğan Can Gündoğdu yaptı.İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakacak filmin kadrosu yıldızlar topluluğu hüviyetinde olacak. Film, aynı zamanda Kuva-yi Milliye üyesi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu kadrosunun kurtuluş mücadelesine verdiği eşsiz desteğe odaklanacak.Çekimleri bu yaz gerçekleştirilecek ve ön hazırlık süreci bir yıldır devam eden filmin, Ocak 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.