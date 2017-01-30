Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları

Dünya Magazin - 30 Ocak 2017 16:16

Kendall Jenner ve Kylie Jenner kardeşler başta olmak üzere Rihanna, Jennifer Lopez ve Emily Ratajkowski paylaştıkları pozlarla adından söz ettiriyor.Kendall JennerRihannaJennifer LopezEmily RatajkowskiKylie Jenner