Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları
Dünyaca ünlü isimler Instagram'da adeta paylaşım savaşı veriyor.
Dünya Magazin - 30 Ocak 2017 16:16
Kendall Jenner ve Kylie Jenner kardeşler başta olmak üzere Rihanna, Jennifer Lopez ve Emily Ratajkowski paylaştıkları pozlarla adından söz ettiriyor.
Kendall Jenner
Rihanna
Jennifer Lopez
Emily Ratajkowski
Kylie Jenner
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