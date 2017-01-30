Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları

Dünyaca ünlü isimler Instagram'da adeta paylaşım savaşı veriyor.

Dünya Magazin - 30 Ocak 2017 16:16
Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları
Kendall Jenner ve Kylie Jenner kardeşler başta olmak üzere Rihanna, Jennifer Lopez ve Emily Ratajkowski paylaştıkları pozlarla adından söz ettiriyor.

Kendall Jenner

Rihanna

Jennifer Lopez

Emily Ratajkowski

Kylie Jenner

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