Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu!

Yağmur Sarıoğlu'nun tedavisi için bir süre hastanede kalan çift, çıkışta karşılarında gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yağmur Sarıoğlu çıkar çıkmaz hızla araçlarına yöneldi. Sabri Sarıoğlu ise, eşinin durumunu soran gazetecilere "Biraz üşüttü galiba. Serum verdiler. Şimdi daha iyi" dedi. Yağmur Sarıoğlu’nun bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.
Yağmur Sarıoğlu’ndan ‘uçak indirme’ videosu
Pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, ilginç sosyal medya paylaşımları ve renkli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
İşte o kareler;
Yağmur Sarıoğlu: 3 milyonluk otomobile binmem normal