Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu!

Galatasaray'da forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun renkli yaşantısıyla ünlenen eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün soğuk algınlığı nedeniyle getirildiği hastanede serum tedavisi gördü.

Magazin - 12 Ocak 2017 01:20
Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu!
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki akşam rahatsızlanan eşi Yağmur Sarıoğlu’nu apar topar Ulus’taki özel bir hastaneye getirdi.


Yağmur Sarıoğlu'nun tedavisi için bir süre hastanede kalan çift, çıkışta karşılarında gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yağmur Sarıoğlu çıkar çıkmaz hızla araçlarına yöneldi. Sabri Sarıoğlu ise, eşinin durumunu soran gazetecilere "Biraz üşüttü galiba. Serum verdiler. Şimdi daha iyi" dedi. Yağmur Sarıoğlu’nun bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.

Yağmur Sarıoğlu’ndan ‘uçak indirme’ videosu

Yağmur Sarıoğlu’ndan ‘uçak indirme’ videosu



Pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, ilginç sosyal medya paylaşımları ve renkli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

İşte o kareler;
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Yağmur Sarıoğlu: 3 milyonluk otomobile binmem normal

Yağmur Sarıoğlu: 3 milyonluk otomobile binmem normal
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