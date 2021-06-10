Yağmur Tanrısevsin, 'Kalp Yarası'nı anlattı!

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran ‘Kalp Yarası’nın başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini “Ayşe, güçlü bir kadın karakter. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri” sözleriyle anlatıyor.Yıldız oyuncu karakterinin yaşayacağı yolculuğu ise “İzleyenler çok sevecek Ayşe'yi. Çabuk sahiplenecekler diye düşünüyorum. Ayşe’nin hayatı bir günde değişecek. Alışkın olmadığı bir şehre, kendi hayatının çok zıttı bir hayata ve insanlara adapte olmaya çalışacak. Ayşe'nin bu yolculuğu sırasında gerçek anlamda bir yaşam mücadelesi izleyeceğiz. Güçlü bir kadın olması, hayata karşı duruşu ve yaşadığı zorluklara rağmen mutlu olmayı bilmesi hemen yakaladı beni... Ne yaşarsa yaşasın içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca gerçek bir hayvansever. Onunla empati kurmak ve onu sevmek zor değil bence... Onu çok seveceksiniz” sözleriyle ifade etti.Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu’nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya’nın etkileyici coğrafyasında geçen ‘Kalp Yarası’, yaz ekranının en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.‘Kalp Yarası’ yakında atv’de başlıyor.