Yağmur Tanrısevsin, reklamdan 900 bin TL kazanacak

Magazin - 02 Mayıs 2017 06:00

Oğuzhan Koç ile güzel bir birliktelikleri olan Yağmur Tanrısevsin, bir kozmetik firmasının reklam yüzü oldu.Firmanın çekimleri için Brezilya'da olan Tanrısevsin, burada bir dizi çekimler gerçekleştirecek. Yaklaşık 1 haftadır Brezilya'da olan güzel oyuncu, çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.Tanrısevsin'in oynadığı bu reklam filmi karşılığında 900 bin TL alacağı konuşuluyor.