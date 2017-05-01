Yağmur Tanrısevsin, reklamdan 900 bin TL kazanacak

Reklam filmi için Brezilya’da olan Yağmur Tanrısevsin'in reklam karşılığı olarak tam bir servet kazanacağı iddia edildi.

Magazin - 02 Mayıs 2017 06:00
Yağmur Tanrısevsin, reklamdan 900 bin TL kazanacak
Oğuzhan Koç ile güzel bir birliktelikleri olan Yağmur Tanrısevsin, bir kozmetik firmasının reklam yüzü oldu.

Firmanın çekimleri için Brezilya'da olan Tanrısevsin, burada bir dizi çekimler gerçekleştirecek. Yaklaşık 1 haftadır Brezilya'da olan güzel oyuncu, çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Tanrısevsin'in oynadığı bu reklam filmi karşılığında 900 bin TL alacağı konuşuluyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yağmur Tanrısevsin

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi

İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Heyecanlı bekleyişte sona doğru!
  • Onların tercihi yurtdışı oldu!
  • 'Aşk ve Mavi' gelecek sezon...
  • Kalbimdeki Deniz’e sürpriz oyuncu!
  • Paylaştığı bu pozları olay oldu!
  • Ünlü isimlerden çağrı var!
  • Hırvatlar, Türk dizilerinin peşinde!
  • İşte 'Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölüm tarihi...
  • Tuğba, aşk iddialarına cevap verdi
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!
  • Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
  • Seda Sayan'dan flaş karar!
  • Tolga Karel: Türkiye'ye dönmem!
  • RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
  • Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?