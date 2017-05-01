Oğuzhan Koç ile güzel bir birliktelikleri olan Yağmur Tanrısevsin, bir kozmetik firmasının reklam yüzü oldu.
Firmanın çekimleri için Brezilya'da olan Tanrısevsin, burada bir dizi çekimler gerçekleştirecek. Yaklaşık 1 haftadır Brezilya'da olan güzel oyuncu, çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Tanrısevsin'in oynadığı bu reklam filmi karşılığında 900 bin TL alacağı konuşuluyor.
Yağmur Tanrısevsin, reklamdan 900 bin TL kazanacak
Reklam filmi için Brezilya’da olan Yağmur Tanrısevsin'in reklam karşılığı olarak tam bir servet kazanacağı iddia edildi.Magazin - 02 Mayıs 2017 06:00
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