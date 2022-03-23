Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor' iddiasına cevap!

Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.Kanal D'de 2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sürpriz sosyal medya hamlesi ile hayranlarını sevindirmişti.Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii üzgünüm, oyuncu arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Hatay'ın yemekleri çok güzeldi, tavsiye ederim. Yine bir proje olursa giderim" dedi.Yeni projeler için senaryolar okuduğunu ancak netleşen bir iş olmadığı için açıklama yapmaktan kaçınan Tanrısevsin, dönem işi yapmayı istediğini ifade edip, "Yeni projeler için görüşmelerimiz var ama şu an netleşmedi. Dönem işi hiç deneyimlemedim, neden olmasın?" şeklinde konuştu.Eski sevgilisi Kerem Bürsin ile tekrar sosyal medyada birbirlerini takip eden Tanrısevsin, "aralarında tekrar aşk başlayabileceği" iddialarına son noktayı koydu. 31 yaşındaki güzel, meslektaşı ile arkadaş olduklarını söyleyip, "Tekrar aşk durumu yok" dedi.