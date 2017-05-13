Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tanıştıkları iddia edilen Yağmur Ünal ile Arda Turan’ın geçen kasımdan beri görüştüğü ortaya çıktı. Ünal’ın, Turan’ın Barselona’daki evinin mutfağında çekilen fotoğrafı da sürpriz yakınlaşmanın kanıtı oldu.

Dedikodu - 13 Mayıs 2017 10:55
Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
Aslıhan Doğan’la ilişkisi ikinci kez noktalanan Arda Turan, kısa süre önce üç günlüğüne İstanbul’a gelmiş, o ziyaret sırasında Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak ikilinin aslında geçen kasımdan beri görüştüğü, birbirlerinden uzak kaldıkları dönemde de Skype üzerinden konuştukları ididası magazin gündemini hareketlendirdi.

Ünal, bir süre önce de Barcelona’lı futbolcunun daveti üzerine İspanya’ya gitti. Genç oyuncunun, ünlü futbolcunun sosyal medya fenomeni dayısı Nuri Seviş’le, Turan’ın Barcelona’daki evinin mutfağında çekilen fotoğrafı, yeni ilişkiyi gözler önüne serdi. Bu görüntüler, Ünal’ın aileye de girdiği ve ilişkinin ciddi olduğu şeklinde yorumlandı.

ASLIHAN’IN KOMŞUSU

Arda Turan-Yağmur Ünal ilişkisinin sürpriz detaylarından biri de, Ünal’ın ünlü futbolcunun kısa süre önce yollarını ayırdığı Aslıhan Doğan’la komşu olması. Yağmur Ünal ve annesi Türkan Şoray, geçtiğimiz aylarda Etiler’den Aslıhan Doğan’ın evinin bulunduğu Çubuklu Vadi Evleri’ne taşınmıştı.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Arda Turan, Yağmur Ünal

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